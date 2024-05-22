Ускорить лето? Отскорить клиентов! В августе всего за полцены: 5 000 ₽ вместо 10 000 ₽ Подробнее.

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Ускорить лето? Отскорить клиентов! В августе всего за полцены: 5 000 ₽ вместо 10 000 ₽ Подробнее.

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calltouch.ru
+7 495 308 01 00 8 800 222 13 81
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+7 495 308 01 00 8 800 222 13 81
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Платформа
омниканального
маркетинга

Привлекайте, конвертируйте и анализируйте ваших клиентов.

Попробуйте сейчас Демо-кабинет
Попробуйте сейчас Демо-кабинет

Подключили более 40 000 клиентов

Повышаем конверсию на каждом этапе воронки

Чтобы клиент шел по своему пути точно к цели, маркетологу нужны информация и сервисы – свои на каждом этапе. Инструменты Calltouch могут закрыть все потребности маркетинга на пути клиента.

Реклама
и трафик
на сайт

Где взять больше нового трафика?

Сайт

Как быстро создать страницы для рекламы?

Посещение
шоу-рума

Как оцифровать путь клиента, который пришел в офис?

Сайт

Что сделать, чтобы клиент позвонил/ оставил заявку?

Офлайн-реклама

Откуда люди узнали о вас?

Заявка +
Звонок = ЛИД

Как не потерять клиента и понять, какая реклама сработала?

Клиент ушел с сайта и не оставил контакты

Как вернуть клиента и получить контакты?

Воронка продаж

Как продать клиенту?

Сделка

Как получить лояльность клиента?

Несостоявшаяся продажа

Как вернуть клиента?

Работа с репутацией

Как получить лояльность клиента?

Реактивация клиентской базы

Как увеличить средний чек, LTV, количество лидов и продаж?

Получить консультацию

Решаем задачи маркетинга

Calltouch помогает привлечь трафик и получить от него максимум. Вы будете знать наверняка, куда уходит бюджет, какая реклама работает и как довести клиента до продажи

Знаем, чего вы хотите

Получить трафик

  • Помогаем привлекать трафик
  • Таргетироваться на целевую аудиторию
  • Анализировать результаты
Знаем, чего вы хотите

Эффективно работать с лидами

  • Решаем проблемы с фиксацией и квалификацией лида
  • Даем инструменты для коммуникации с лидами
  • Делаем оцифровку офлайн-обращений
Эффективно работать с лидами

Конвертировать клиентов

  • Даем инструменты для увеличения конверсии
  • Помогаем вернуть клиента на линию продаж
Конвертировать клиентов

Увеличивать чек и делать повторные продажи

  • Помогаем реактивировать клиентскую базу
  • Помогаем с апсейлами, повышением среднего чека, закрытием сделок
Увеличивать чек и делать повторные продажи

Разработать эффективную стратегию

  • Знаем, как определить аудиторию
  • Как проанализировать конкурентов
  • Как найти метрики эффективности и улучшить показатели
Разработать эффективную стратегию

Сделать план размещений

  • Помогаем выбрать каналы
  • Распределить бюджет
  • Рассчитать оптимальную стоимость лида
Сделать план размещений

Анализировать клиентов

  • Отслеживаем путь пользователя от интереса до покупки
  • Показываем готовность клиента к покупке
  • Сегментируем аудиторию
  • Проводим RFM и NPS анализ
Анализировать клиентов

Оценивать эффективность кампаний

  • Помогаем оценивать трафик
  • Определять источники рекламы, которые привели к покупке в онлайне
Оценивать эффективность кампаний
Получить консультацию

Преимущества работы с Calltouch

  • Отзывчивая техподдержка
  • Бесплатно настраиваем наши инструменты
  • Статистика в режиме реального времени
  • Удобный, интуитивно понятный интерфейс

Заказать онлайн-презентацию платформы Calltouch

Инструменты платформы Calltouch

Привлечение

Конверсия

Аналитика

Таргетированная СМС-рассылка

Рассылка по заинтересованным контактам

Войс таргет

Связаться с клиентами, посетившими сайт

Программатик

Повышение узнаваемости и доверия к бренду

СМС-рассылка по базе клиентов

Рассылка по своей базе

Онлайн-чат

Общайтесь с клиентами так, как им удобно

Обратный звонок

Виджет звонка с сайта

Триггерные сценарии

Свяжитесь с клиентом сразу после совершения им целевого действия

Мультикнопка

Соберите все кнопки ваших виджетов в одном месте

Промо-лендинги

Посадочная страница для рекламы ваших акций и предложений

Умная заявка

Для клиентов, которые не любят звонить

Трейд-ин

Виджет со встроенным механизмом получения технических характеристик автомобиля

Колесо фортуны

Интерактив на сайте, позволяет разыграть скидку или подарок, чтобы завлечь клиентов

Прозвон пропущенных звонков

Перезванивает клиенту на прощённый звонок через виджет обратного звонка

Прозвон лид-форм

Совершайте обратные звонки по оставленным заявкам в формах на сайте клиента

Автопрозвон заявок с сайта

Автоматическая обработка заявок

Автопрозвон номеров

Автоматический прозвон списка номеров обратным звонком

Кнопки соцсетей и мессенджеров

Набор виджетов, представляющие собой кнопку с иконкой мессенджера или соц.сети

Промо-ссылки

Кнопка с иконкой акции для быстрого перехода на акции или предложения

Проложить маршрут

Для быстрого перехода в приложения карт и навигатора

Marquiz

Виджет интеграции с сервисом квизов Marquiz для сбора звонков и заявок

Прямые вызовы

Кнопка на сайте, по которой клиент может позвонить в компанию с мобильного

CallToVisit

Виджет вызова такси до конечной точки продаж

Сторонний чат

Виджет-кнопка, инициирующая открытие окна стороннего чата

Промо-баннер

Уникальные предложения и акции

WhatsApp для бизнеса

Обмен сообщениями с клиентами в WhatsApp

Сквозная аналитика

Все данные в одном интерфейсе

Биг Дата

Оцифровка посетителей офлайн точек

Коллтрекинг

Определение источника звонков

Предикт

Речевая аналитика

Электронная торговля

Аналитика для интернет-магазинов

Антифрод

Защита от накрутки звонков

Скоринг клиентов

Анализ активности клиентов не только на своих данных

Емейл-трекинг

Отслеживание источников заявок, которые пришли через электронную почту

Тегирование

Удобная фильтрация заявок

ИИ Ассистент

Автоматизация анализа звонков и контроля менеджеров
Попробуйте сейчас

Цены

Рассчитать стоимость
Аналитика
5 400 ¤ за 1 месяц
Стоимость состоит из:

Программное обеспечение —
5 400 рублей, НДС не облагается

Пакет минут обратного звонка —
0 рублей, включая НДС

Услуги связи —
0 рублей, НДС не облагается
Базовая аналитика для малого и среднего бизнеса
  • Сквозная аналитика
  • Отслеживание заявок и целей на сайте
  • Интеграция с рекламными площадками и CRM
  • Подробные отчеты, воронка продаж и ROI
  • Умная заявка
Подключить
Стандарт
5 900 ¤ за 1 месяц
Стоимость состоит из:

Программное обеспечение —
5 400 рублей, НДС не облагается

Пакет минут обратного звонка —
0 рублей, НДС не облагается

Услуги связи —
500 рублей, включая НДС
Все возможности сквозной аналитики для среднего бизнеса
  • Сквозная аналитика
  • Динамический и статический коллтрекинг
  • Детализация до ключевого слова
  • Отслеживание заявок и целей на сайте
  • Подробные отчеты, воронка продаж и ROI
  • Интеграция с рекламными площадками и CRM
  • Помощь в подключении и настройке
Подключить
Премиум
9 200 ¤ за 1 месяц
Стоимость состоит из:

Программное обеспечение —
8 700 рублей, НДС не облагается

Пакет минут обратного звонка — бесплатно без ограничений

Услуги связи —
500 рублей, включая НДС
Всё, что входит в «Стандарт», а также:
  • Сквозная аналитика
  • Приоритетное обслуживание
  • Бесплатный коллбек и предикт
  • Интеграция с сервисами и CRM
  • Подключение и настройка сквозной аналитики (в рамках готовых интеграций)
Подключить
Энтерпрайз
20 200 ¤ за 1 месяц
Стоимость состоит из:

Программное обеспечение —
19 700 рублей, НДС не облагается

Пакет минут обратного звонка — бесплатно без ограничений

Услуги связи —
500 рублей, включая НДС
Всё, что входит в «Премиум», а также:
  • Сквозная аналитика
  • Бигдата (3 000 пользователей в месяц)
  • Скоринг (4 000 пользователей в месяц)
  • Доступ к платформе триггерных коммуникаций
  • Нужно больше пользователей? Отправьте заявку, и менеджер поможет с расчетом
Подключить
Рассчитать стоимость

Кейсы

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Мосцветторгком 
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SkySpot 
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Рольф 
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Новая Щербинка 
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СберЗдоровье
Все кейсы

Как продавать на высокие чеки в конкурентной
цветочной сфере

результат

+ 70%

к чеку в сезон

+ 20%

трафика из нового канала

С помощью продуктов

Программатик
Подробнее

Как подтолкнуть к покупке дорогих купольных
беседок на дачу

результат

1,5 млн

выручки

120 раз

окупился новый инструмент

С помощью продуктов

Триггерные сценарии
Подробнее

Как «Рольф» оцифровал офлайн-клиентов и узнал,
откуда они приходят

результат

42 тысячи

оцифровано

78%

из них видели онлайн-рекламу

С помощью продуктов

Big Data
Подробнее

Продать квартиру по СМС? Почему бы и да

результат

12

звонков из СМС

5

лидов в воронке

С помощью продуктов

Таргетированная СМС-рассылка
Подробнее

Глаза боятся, руки делают: как собрать в один отчет все

результат

4 000

подключенных клиник

366 000

врачей

С помощью продуктов

Сквозная аналитика
Подробнее
Все кейсы

Отзывы

Мы пользуемся услугами Calltouch уже 3 года и не представляем аналитику без них. Большинство лидов приходит именно со звонков. Calltouch дает возможность отследить эффективность рекламы и работу менеджеров.

Помимо этого есть удобная интеграция с медицинской информационной системой, которая очень важна в нашей сфере. Это оказалось супер полезно для более детального анализа входящих.

Отдельное спасибо нашему аккаунт-менеджеру за индивидуальный подход и оперативную реакцию.

Валентин Акимушкин

Ведущий специалист по контекстной рекламе , «Сеть медицинских центров «Бест Клиник»»

Благодаря Calltouch мы закрыли пробелы в аналитике, смогли оптимизировать рекламу и протестировать новые каналы для привлечения клиентов.

Наша оценка Calltouch — твердая пять. Отдельно хотим отметить большое количество интеграций и гибкость в настройках.

Спасибо нашему аккаунту за компетентность и быструю реакцию на возникающие вопросы.

Илья Нурман

Директор по онлайн-маркетингу , «Сеть фитнес-клубов «С.С.С.Р.»»

С 2018 мы партнеримся с Calltouch и стабильно внедряем его во все клиентские проекты. Это лучшее решение для аналитики контекстной рекламы и отслеживания лидов.

С помощью динамического коллтрекинга и тегирования удобно отслеживать, с какого рекламного объявления поступают звонки, и сколько из них — целевые. Кастомизированные отчеты показывают динамику трафика, эффективность ключевых запросов и многое другое. Это помогает нам оптимизировать рекламу и улучшать показатели на 60% и выше.

Анна Куклева

Интернет-маркетолог , «Аксиома Веб»

Когда мы решили активнее расширяться на регионы, нам потребовалось еще больше номеров для sip-телефонии. Calltouch среагировал быстро — нам не пришлось ждать нужный пул номеров, а их специалисты по отдельному запросу разработали специальный алгоритм для установки кода нашими разработчиками.

Это очень удобно, что в случае технических проблем, звонок не уходит в никуда. Он отправляется на второй резервный канал, где мы его обрабатываем. Таким образом лиды не теряются. Спасибо, Calltouch!

Дмитрий Дворецкий

Директор по электронной коммерции , «Гипермаркеты мебели и товаров для дома Hoff»

Раньше мы не отслеживали звонки, поступающие в колл-центр. Это затрудняло аналитику рекламных кампаний. С помощью инструментов Calltouch у нас получилось обогатить отчеты и выяснить, какая реклама не приносит клиентов. Мы перераспределили бюджет и здорово сэкономили, отсеяв неэффективную рекламу. А еще смогли улучшить работу колл-центра, слушая звонки и работая над пробелами.

Спасибо ребятам из Calltouch за оперативное решение вопросов и классные инструменты, которые делают наш маркетинг лучше.

Александр Гришанкин

Трафик-менеджер , «ИНВИТРО»

Каждый раз, когда обращаюсь в Calltouch со сложным вопросом, они отвечают — «а мы это уже сделали» или «а давайте попробуем». Так было и в случае с настройкой автоматических звонков с почтовых отбивок.

Мы запустили новый проект по привлечению лидов в отдел продаж. Был нюанс – передача лидов была доступна только через почту. Хотелось сделать передачу бесшовной. Написал в Calltouch, и мне ответили «Мы что-нибудь придумаем».

И действительно придумали — через пару дней мы начали настройку проекта.

Аркадий Григорьев

Руководитель отдела маркетинга и PR , «БорисХоф»

Calltouch в цифрах

Экспертность

12+ лет

на рынке

Нам доверяют

40 000+

клиентов

Все данные

30+

показателей в отчетах

Наши награды

Лучший сервис сквозной аналитики и коллтрекинга

2021

Лучший сервис сквозной аналитики и коллтрекинга

2021

Лучшее интернет-решение для автомобильного рынка

2021

Выбор профессионалов по контекстной рекламе

2021

Лучшее IT-решение для автобизнеса

2021

Лидер рекламных агенств в сфере недвижимости

2019, 2020