Платформа
омниканального
маркетинга
Привлекайте, конвертируйте и анализируйте ваших клиентов.
Подключили более 40 000 клиентов
Повышаем конверсию на каждом этапе воронки
Чтобы клиент шел по своему пути точно к цели, маркетологу нужны информация и сервисы – свои на каждом этапе. Инструменты Calltouch могут закрыть все потребности маркетинга на пути клиента.
Реклама
и трафик
на сайт
Посещение
шоу-рума
Офлайн-реклама
Заявка +
Звонок = ЛИД
Клиент ушел с сайта и не оставил контакты
Воронка продаж
Несостоявшаяся продажа
Работа с репутацией
Реактивация клиентской базы
Решаем задачи маркетинга
Calltouch помогает привлечь трафик и получить от него максимум. Вы будете знать наверняка, куда уходит бюджет, какая реклама работает и как довести клиента до продажи
Знаем, чего вы хотите
Получить трафик
- Помогаем привлекать трафик
- Таргетироваться на целевую аудиторию
- Анализировать результаты
Эффективно работать с лидами
- Решаем проблемы с фиксацией и квалификацией лида
- Даем инструменты для коммуникации с лидами
- Делаем оцифровку офлайн-обращений
Конвертировать клиентов
- Даем инструменты для увеличения конверсии
- Помогаем вернуть клиента на линию продаж
Увеличивать чек и делать повторные продажи
- Помогаем реактивировать клиентскую базу
- Помогаем с апсейлами, повышением среднего чека, закрытием сделок
Разработать эффективную стратегию
- Знаем, как определить аудиторию
- Как проанализировать конкурентов
- Как найти метрики эффективности и улучшить показатели
Сделать план размещений
- Помогаем выбрать каналы
- Распределить бюджет
- Рассчитать оптимальную стоимость лида
Анализировать клиентов
- Отслеживаем путь пользователя от интереса до покупки
- Показываем готовность клиента к покупке
- Сегментируем аудиторию
- Проводим RFM и NPS анализ
Оценивать эффективность кампаний
- Помогаем оценивать трафик
- Определять источники рекламы, которые привели к покупке в онлайне
Преимущества работы с Calltouch
- Отзывчивая техподдержка
- Бесплатно настраиваем наши инструменты
- Статистика в режиме реального времени
- Удобный, интуитивно понятный интерфейс
Инструменты платформы Calltouch
Привлечение
Конверсия
Аналитика
Онлайн-чат
Обратный звонок
Триггерные сценарии
Мультикнопка
Промо-лендинги
Умная заявка
Трейд-ин
Колесо фортуны
Прозвон пропущенных звонков
Прозвон лид-форм
Автопрозвон заявок с сайта
Автопрозвон номеров
Кнопки соцсетей и мессенджеров
Промо-ссылки
Проложить маршрут
Marquiz
Прямые вызовы
CallToVisit
Сторонний чат
Промо-баннер
WhatsApp для бизнеса
ЦеныРассчитать стоимость
5 400 рублей, НДС не облагается
0 рублей, включая НДС
0 рублей, НДС не облагается
- Сквозная аналитика
- Отслеживание заявок и целей на сайте
- Интеграция с рекламными площадками и CRM
- Подробные отчеты, воронка продаж и ROI
- Умная заявка
5 400 рублей, НДС не облагается, вместо 4 900 рублей/месяц. Экономия 2 100 рублей за выбранный период.
0 рублей, НДС не облагается
500 рублей, включая НДС
- Сквозная аналитика
- Динамический и статический коллтрекинг
- Детализация до ключевого слова
- Отслеживание заявок и целей на сайте
- Подробные отчеты, воронка продаж и ROI
- Интеграция с рекламными площадками и CRM
- Помощь в подключении и настройке
19 700 рублей, НДС не облагается, вместо 4 900 рублей/месяц. Экономия 2 100 рублей за выбранный период.
500 рублей, включая НДС
- Сквозная аналитика
- Бигдата (3 000 пользователей в месяц)
- Скоринг (4 000 пользователей в месяц)
- Доступ к платформе триггерных коммуникаций
Кейсы
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